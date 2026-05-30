Από τον Τόνι Πάρκερ και τον Τεντί Ρινέρ μέχρι καλλιτέχνες, αθλητές και πολιτικές προσωπικότητες, η γαλλική πρωτεύουσα και η ουγγρική πρωτεύουσα ζουν στον παλμό της μεγάλης αναμέτρησης με την Άρσεναλ

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ έχει φτάσει στο τέλος της, με τον παριζιάνικο σύλλογο να βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης ιστορίας του. Η αγωνία κορυφώνεται τόσο στη Βουδαπέστη, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση στην επιβλητική Puskás Arena, όσο και στο Παρίσι, όπου δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι ετοιμάζονται να ζήσουν τη βραδιά με την ίδια ένταση σαν να βρίσκονται στο γήπεδο του τελικού.

Στο Παρκ ντε Πρενς, περίπου 48.000 υποστηρικτές της PSG αναμένεται να συγκεντρωθούν για να παρακολουθήσουν τη ζωντανή μετάδοση της αναμέτρησης σε μια γιγαντιαία ποδοσφαιρική γιορτή. Η διοίκηση του συλλόγου έχει προετοιμάσει ένα ιδιαίτερο σκηνικό, μετατρέποντας την έδρα της ομάδας σε κέντρο πανηγυρικής υποστήριξης, με στόχο να μεταφερθεί το πάθος των Παριζιάνων μέχρι τη Βουδαπέστη.

Παράλληλα, η παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων από τον χώρο του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και της πολιτικής αναμένεται να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στο γεγονός. Με πρωτοβουλία του προέδρου της PSG, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, σειρά προσκεκλημένων θα βρεθεί είτε στο Παρίσι είτε στη Βουδαπέστη για να στηρίξει την προσπάθεια της γαλλικής ομάδας να κατακτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της το βαρύτιμο τρόπαιο.

Στη γαλλική πρωτεύουσα θα δώσουν το παρών πολιτικές προσωπικότητες και γνωστά πρόσωπα της δημόσιας ζωής. Ανάμεσά τους ο δήμαρχος του Παρισιού Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, η πρώην Μις Γαλλία Αλίσια Αϊλίς, ο δημοφιλής παρουσιαστής και κωμικός Ερίκ Αντουάν, καθώς και ο γνωστός ράπερ SDM.

Το παρών θα δώσουν επίσης προσωπικότητες του αθλητισμού, όπως ο πρώην διεθνής ράγκμπι παίκτης Μαξίμ Μασενό και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στα εμπόδια Λαντζί Ντουκουρέ, οι οποίοι αναμένεται να βρεθούν ανάμεσα στους χιλιάδες φιλάθλους που θα ζήσουν τον τελικό από τις εξέδρες του Παρκ ντε Πρενς.

Στη Βουδαπέστη, όμως, το ενδιαφέρον είναι ακόμη μεγαλύτερο. Εκεί, εκτός από παλαίμαχους θρύλους της PSG που ταξίδεψαν για να στηρίξουν τον σύλλογο, αναμένεται να βρεθούν και μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της γαλλικής αθλητικής και καλλιτεχνικής σκηνής.

Ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ Τόνι Πάρκερ θα παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση, όπως και ο πολυολυμπιονίκης του τζούντο Τεντί Ρινέρ, ένας από τους κορυφαίους αθλητές στην ιστορία της Γαλλίας. Στις εξέδρες της Puskás Arena θα βρίσκονται επίσης ο παγκοσμίως γνωστός DJ Snake, ο τραγουδιστής Dadju και ο δημοφιλής κωμικός Μαλίκ Μπενταλά, ο οποίος δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για την PSG.

Η παρουσία τόσο πολλών επώνυμων υποστηρικτών αποτυπώνει το μέγεθος της σημασίας που έχει ο συγκεκριμένος τελικός για τον παριζιάνικο οργανισμό. Η Παρί ΣΖ δεν διεκδικεί απλώς έναν ακόμη τίτλο. Κυνηγά την κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση που της έχει διαφύγει παρά τις τεράστιες επενδύσεις και τις πολυάριθμες προσπάθειες των τελευταίων ετών.

Η κατάκτηση του Champions League αποτελεί τον απόλυτο στόχο του συλλόγου από την εποχή που πέρασε στα χέρια των Καταριανών επενδυτών και η φετινή ευκαιρία θεωρείται από πολλούς ως μία από τις πιο ώριμες και ολοκληρωμένες προσπάθειες της ομάδας.

Το κλίμα στις τάξεις των φίλων της PSG είναι πανηγυρικό αλλά και γεμάτο αγωνία. Οι δρόμοι του Παρισιού έχουν γεμίσει με σημαίες και φανέλες της ομάδας, ενώ χιλιάδες οπαδοί έχουν ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να βρεθούν κοντά στους ποδοσφαιριστές του Λουίς Ενρίκε. Από την άλλη πλευρά, όσοι παραμένουν στη Γαλλία ετοιμάζονται να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα που θα θυμίζει βραδιά τελικού μέσα στο ίδιο το Παρκ ντε Πρενς.

Όλα πλέον είναι έτοιμα για μία ιστορική αναμέτρηση που μπορεί να αλλάξει οριστικά τη θέση της Παρί Σεν Ζερμέν στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα. Με χιλιάδες φιλάθλους, δεκάδες προσωπικότητες και ολόκληρη τη Γαλλία να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, η PSG ετοιμάζεται να γράψει το σημαντικότερο ίσως κεφάλαιο της ιστορίας της απέναντι στην Άρσεναλ.