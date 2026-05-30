Ο μεγάλος τελικός του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ δεν ανέδειξε νικητή στην κανονική διάρκεια, με το 1-1 να οδηγεί τις δύο ομάδες στην παράταση.

Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2016 που ένας τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης χρειάζεται επιπλέον χρόνο για να κριθεί ο κάτοχος του τροπαίου.

Η τελευταία αντίστοιχη περίπτωση είχε καταγραφεί στον τελικό του Μιλάνου, όταν Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρίτης αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στα 90 λεπτά. Τότε, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα στην παράταση και η αναμέτρηση οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου η Ρεάλ πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου.

Στη Βουδαπέστη, Παρί και Άρσεναλ ακολουθούν παρόμοιο δρόμο, με την αγωνία να κορυφώνεται καθώς ο νικητής του Champions League θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της παράτασης ή, εφόσον χρειαστεί, στη διαδικασία των πέναλτι.