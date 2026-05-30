Με πρωινή προπόνηση στου Ρέντη συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας για τα φιλικά με τη Σουηδία και την Ιταλία.

Οι διεθνείς ευχήθηκαν με τον δικό τους τρόπο για τα 19α γενέθλια του Μπάμπη Κωστούλα, σε μια ημέρα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η Ελλάδα αγωνίζεται την Πέμπτη στη Στοκχόλμη απέναντι στη Σουηδία και την Κυριακή στο Παγκρήτιο κόντρα στην Ιταλία.