Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα ξεκίνησε ο δεύτερος ημιτελικός της Stoiximan GBL ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στη SUNEL Arena, με μια συγκινητική στιγμή να προηγείται του τζάμπολ.

Κατά την παρουσίαση της ομάδας της ΑΕΚ και μόλις ακούστηκε το όνομα του Δημήτρη Φλιώνη, παίκτες, προπονητές αλλά και φίλαθλοι και των δύο ομάδων σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν θερμά, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον αρχηγό της «Ένωσης» για την απώλεια του πατέρα του.

Ο Φλιώνης εμφανώς συγκινημένος ανταπέδωσε το χειροκρότημα προς τον κόσμο, πριν πάρει κανονικά θέση στην αρχική πεντάδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση.