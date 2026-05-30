Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης για να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA ήταν μία από τις ξεχωριστές παρουσίες στις εξέδρες του γηπέδου, επιλέγοντας να παρακολουθήσει την κορυφαία ποδοσφαιρική αναμέτρηση της σεζόν μαζί με την οικογένειά του από σουίτα του σταδίου.

¡NADIE SE PIERDE LA FINAL DE LA CHAMPIONS! 😎 Giannis Antetokounmpo y Russell Wilson están en la Puskás Aréna para disfrutar la gran final. La estrella de la NBA viendo a sus Gunners ❤ pic.twitter.com/8MzVEj2KN3 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 30, 2026

Μάλιστα, ο «Greek Freak» δεν ήταν μόνος του, καθώς σε βίντεο που κυκλοφόρησε από το ESPN διακρίνεται να παρακολουθεί τον αγώνα δίπλα στον Ράσελ Γουίλσον, έναν από τους πιο γνωστούς παίκτες του NFL και αστέρα των New York Giants.

Η παρουσία δύο τόσο μεγάλων προσωπικοτήτων του αθλητισμού στην ίδια σουίτα δεν πέρασε απαρατήρητη, με το σχετικό στιγμιότυπο να τραβάει τα βλέμματα κατά τη διάρκεια του τελικού.