Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους τελικούς της Stoiximan GBL, αφήνοντας εκτός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, και πλέον ετοιμάζονται για τη μεταξύ τους «μάχη» που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή της σεζόν 2025-26.

Ο πρώτος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 21:00 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ το Game 2 θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου, επίσης στις 21:00, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον αντίπαλό του στο T-Center.

Η σειρά συνεχίζεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 21:00 στο ΣΕΦ για τον τρίτο τελικό, ενώ αν χρειαστούν επιπλέον αγώνες, το Game 4 θα γίνει την Τετάρτη 10 Ιουνίου και το Game 5 το Σάββατο 13 Ιουνίου, με όλες τις αναμετρήσεις να έχουν ώρα έναρξης τις 21:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών της Stoiximan GBL