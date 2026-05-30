Ο Πύργος του Άιφελ φωτίζεται στα χρώματα της Παρί Σεν Ζερμέν, στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς την ομάδα και τους φιλάθλους της.

Η πόλη κινείται σε ρυθμούς τελικού, με τους δρόμους να ζουν ήδη στον παλμό της μεγάλης αναμέτρησης. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια ιστορική στιγμή, με ολόκληρο το Παρίσι στο πλευρό της.

Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται και η αγωνία κορυφώνεται, καθώς όλοι περιμένουν να δουν αν το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα.