«Ήταν μια δύσκολη απόφαση για εμάς, όπως είναι αυτονόητο για έναν σύλλογο. Η συμβολή του Άρνε στην Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του ήταν σημαντική, ουσιαστική και – το πιο σημαντικό απ’ όλα για τους οπαδούς και εμάς τους ίδιους – επιτυχημένη.

Ως εκ τούτου, η εκτίμησή μας για όλα όσα έχει πετύχει δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, ειδικά επειδή υποστηρίχθηκε από εργασιακή ηθική, επιμέλεια και επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που υπογράμμισαν περαιτέρω την άποψή μας ότι είναι ηγέτης στον τομέα του.

Από τη στιγμή που συναντήσαμε για πρώτη φορά τον Άρνε, ήταν αμέσως σαφές ότι είναι ένα άτομο που δεν απλώς δέχεται ευθύνες, τις αγκαλιάζει. Αυτό ήταν εμφανές όταν συμφώνησε να αναλάβει ως προπονητής, όταν μας οδήγησε στον τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ και καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν που μόλις τελείωσε, όταν αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις και βάρη.

Ταυτόχρονα, καταλήξαμε συλλογικά στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη για να συνεχίσει ο σύλλογος να προχωρά μπροστά. Για άλλη μια φορά, πρέπει να τονιστεί ότι αυτή δεν είναι μια απόφαση που ελήφθη εύκολα, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό.

Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία για να εκφράσουμε καταγεγραμμένα την εκτίμησή μας για τον Άρνε, ο οποίος θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία αυτού του ποδοσφαιρικού συλλόγου ως ο προπονητής που χάρισε στη Λίβερπουλ τον 20ό τίτλο πρωταθλήματος.

Αυτό το επίτευγμα – που έγινε ακόμη πιο αξιοσημείωτο καθώς ήρθε στην πρώτη κιόλας σεζόν του ως προπονητής – βασίστηκε σε εξαιρετική προπονητική και ηγεσία κάθε μέρα. «Βοήθησε επίσης να καθοδηγήσει τον σύλλογο σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους που μπορεί να φανταστεί κανείς μετά την απώλεια του Ντιόγκο. Η συμπόνια και η ανθρωπιά που έδειξε όλο αυτό το διάστημα έλεγαν πολλά για αυτόν ως άτομο.

Ως εκ τούτου, μπορούμε μόνο να ευχηθούμε στον Άρνε τα καλύτερα στο επόμενο στάδιο της προπονητικής του καριέρας, με την προσδοκία μας ότι θα συνεχίσει να είναι επιτυχημένος. Το κάνουμε αυτό γνωρίζοντας ότι η κληρονομιά του στη Λίβερπουλ είναι άθικτη και θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες.

Παρ’ όλα αυτά, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε βασίζεται στην πεποίθηση ότι η πορεία της ομάδας αντιμετωπίζεται καλύτερα μέσω μιας αλλαγής κατεύθυνσης. Αυτό δεν μειώνει το έργο που έχει κάνει ο Άρνε εδώ ή τον σεβασμό που έχουμε γι’ αυτόν. Ούτε αποτελεί αντανάκλαση των ταλέντων του. Αντίθετα, είναι ενδεικτικό της ανάγκης για μια διαφορετική προσέγγιση.

Ο Άρνε φεύγει με την ευγνωμοσύνη μας, με έναν τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ στο όνομά του και με τη γνώση ότι αυτός και η οικογένειά του θα είναι πάντα ευπρόσδεκτοι πίσω στο Άνφιλντ».