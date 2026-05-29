Το ημερολόγιο έγραφε 29 Μαϊου 2024 και μετά από μια φοβερή πορεία, η συγκυρία έφερνε την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον τελικό του UEFA Europa Conference League απέναντι στη Φιορεντίνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα εκατομμύρια των φίλων του Ολυμπιακού ζούσαν αυτό το «όνειρο τρελό» για το οποίο τραγουδούσαν γενιές και γενιές. Οι περισσότεροι κοιμήθηκαν ελάχιστα το προηγούμενο βράδυ και ξεκίνησαν από το πρωί την προετοιμασία για αυτό που θα ακολουθούσε.

Η λαοθάλασα κατευθύνεται προς Νέα Φιλαδέλφεια…

Από νωρίς το μεσημέρι περίπου 20.000 κόσμος μαζεύτηκε στο Φάληρο για να στηθεί ένα τεράστιο γλέντι στην αναμονή για να μπουν στα τρένα. Νωρίς το απόγευμα αρχίζει να καταφτάνει το ερυθρόλευκο ποτάμι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ατμόσφαιρα είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένη. Πολλοί έχουν μαζί τον πατέρα τους ή το παιδί τους. Πολλά μάτια είναι βουρκωμένα πριν καν αρχίσει ο τελικός. Σπουδαίες προσωπικότητες, θρύλοι του παρελθόντος παίρνουν ο ένας μετά τον άλλον την θέση τους στην κερκίδα.

Ο τελικός αρχίζει και άπαντες παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα. Άλλοι προσεύχονται, άλλοι κοιτούν τον ουρανό. Σε κάθε κόρνερ, σε κάθε στατική φάση, κάθε φορά που υπάρχει υποψία πως μπορεί να είναι αυτή η στιγμή νομίζεις πως ο χρόνος παγώνει.

Τελικά η στιγμή δεν ήρθε στα 90 λεπτά. Ήρθε στο 116΄. «Η κεφαλιά του Ιμπόρα» και μετά από λίγο η μπάλα στα δίχτυα χωρίς να κανείς να έχει καταλάβει πως και χωρίς κανείς να νοιάζεται για το πως. Ο Ελ Κααμπί «πνίγεται» μέσα σε πανζουρλισμό πανηγυρισμών. Έπειτα αναμονή για το αν μετράει. Τα δευτερόλεπτα δεν κυλούν με τίποτα μέχρι να δείξει ο διαιτητής την σέντρα και έπειτα νέος γύρος ξέφρενων πανηγυρισμών. Μένει μια άμυνα. Την βγάζει ο Κάρμο, ζωντανοί και νεκροί μαζί.

Τέλος. Ο Ολυμπιακός κατακτά το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του και χιλιάδες άνθρωποι κλαίνε από χαρά. Ο Φορτούνης το σηκώνει στον ουρανό και γράφει ιστορία. Το πάρτι είναι απερίγραπτο και μεταφέρεται και εκτός γηπέδου.

Aμέτρητος κόσμος βγαίνει στον δρόμο και κατακλύζει την Αθήνα και τον Πειραιά. Είναι σημεία που το πούλμαν που μεταφέρει τους θριαμβευτές μοιάζει αδύνατο να κινηθεί. Οι πανηγυρισμοί δεν έχουν προηγούμενο και κορυφώνονται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αντικρίζοντας τον κόσμο που υπάρχει εκεί, ο αρχηγός του ερυθρόλευκων ξεσπάει σε λυγμούς. Ο Μεντιλίμπαρ δεν πιστεύει αυτό που βλέπει. Οι φίλοι του Ολυμπιακού παραληρούν μέχρι να ξημερώσει, γνωρίζοντας πως τίποτα πια δεν θα είναι το ίδιο.