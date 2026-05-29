Στη δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοοφειλέτες προχωρούν στις 30 Ιουνίου η ΑΑΔΕ και ο e-ΕΦΚΑ, ενεργοποιώντας τη διαδικασία έκθεσης όσων έχουν υψηλά και ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στη λίστα θα περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές που ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι τα χρέη αυτά παραμένουν ληξιπρόθεσμα για χρονικό διάστημα άνω του ενός έτους. Για τη συγκεκριμένη δημοσιοποίηση θα ληφθούν υπόψη οφειλές που έχουν καταγραφεί έως και τον Απρίλιο του 2025.

Πριν από την ανάρτηση των ονομάτων, οι οφειλέτες θα λάβουν προειδοποίηση στις 9 Ιουνίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και της θυρίδας τους στο Taxisnet, προκειμένου να ενημερωθούν και να προχωρήσουν σε τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.

Δίνεται περιθώριο έως τις 24 Ιουνίου για την αποφυγή ένταξης στη λίστα, είτε μέσω εξόφλησης είτε μέσω ρύθμισης των οφειλών.

Από τη διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ενταχθεί σε ενεργή ρύθμιση, οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης, ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές, καθώς και χρέη που αφορούν αποβιώσαντες ή ανήλικους.

Ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση, προβλέπεται η δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα, εφόσον οι οφειλές εξοφληθούν ή ρυθμιστούν εκ νέου, κατόπιν ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες.