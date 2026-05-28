Σε μια βραδιά γεμάτη έντονα συναισθήματα στη Λειψία, η Κρίσταλ Πάλας σήκωσε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, κατακτώντας το Conference League μετά τη νίκη της στον μεγάλο τελικό απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο με 1-0.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε πανηγυρικό κλίμα, με τους παίκτες των «Αετών» να ανεβαίνουν ένας-ένας στο βάθρο, αποθεωμένοι από τους φιλάθλους τους που είχαν κατακλύσει τις εξέδρες. Ο αρχηγός της ομάδας σήκωσε το τρόπαιο στον ουρανό της Λειψίας, προκαλώντας έκρηξη χαράς και ξέφρενους πανηγυρισμούς.