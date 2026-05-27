Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε το δείπνο της ομάδας του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της EuroLeague, με παίκτες, τεχνικό επιτελείο και ανθρώπους του συλλόγου να απολαμβάνουν τις στιγμές της μεγάλης επιτυχίας.

Η βραδιά, που έλαβε χώρα σε εστιατόριο των νοτίων προαστίων, είχε ως απόλυτο πρωταγωνιστή το βαρύτιμο τρόπαιο της διοργάνωσης, το οποίο βρέθηκε σε περίοπτη θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Παράλληλα, ασχολίαστα δεν έμειναν πολλά πράγματα, όπως η βουτιά του MVP Εβάν Φουρνιέ στην πισίνα, ο κυματισμός της ελληνικής σημαίας από τον Τόμας Γουόκαπ και το drone show.

Δείτε τις φωτογραφίες από το δείπνο