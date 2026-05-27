Απρόοπτο σημειώθηκε στον τελικό του Conference League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο, καθώς η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά λόγω ιατρικού περιστατικού στις εξέδρες.

Συγκεκριμένα, στο 35ο λεπτό του αγώνα ο τερματοφύλακας της Ράγιο, Αουγκούστο Μπατάλια, ενημέρωσε τον διαιτητή πως υπήρχε ανάγκη για άμεση ιατρική βοήθεια στην κερκίδα των Ισπανών φιλάθλων. Ο ρέφερι αποφάσισε άμεσα τη διακοπή της αναμέτρησης, με το παιχνίδι να παραμένει σταματημένο για περίπου πέντε λεπτά.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ξανά στο 39’, ωστόσο κατά τη διάρκεια της διακοπής ο Μπατάλια συνέχισε να εκφράζει έντονα τα παράπονά του προς τον διαιτητή, θεωρώντας πως η κατάσταση δεν είχε αντιμετωπιστεί σωστά. Μάλιστα, ο ρέφερι φέρεται να τον προειδοποίησε ακόμη και με κίτρινη κάρτα λόγω των συνεχών διαμαρτυριών του.