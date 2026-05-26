Παράσταση για ένα ρόλο ήταν η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Roland Garros, καθώς ο αγώνας είχε διάρκεια 51 λεπτά, μέχρι να εγκαταλείψει ο Μίλερ.

Ο Έλληνας τενίστας ήταν κυρίαρχος στο πρώτο σετ αφού το πήρε με 6-2, ενώ στο δεύτερο είχε το προβάδισμα με 3-0 και κάπου εκεί τελείωσε ο αγώνας, καθώς ο αντίπαλος του δεν κατάφερε να συνεχίσει.

Επόμενος αντίπαλος για τον Τσιτσιπά θα είναι ένας εκ των Ταλόν Γκριεσπούρ ή Ματέο Αρνάλντι.

Το ματς

Ο Μίλερ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε προβάδισμα με 2-0 στα πρώτα games, δείχνοντας να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα. Ωστόσο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντέδρασε άμεσα και άλλαξε την εικόνα του ματς.

Ο Έλληνας τενίστας πέτυχε break στο τρίτο game, μειώνοντας σε 2-1, ενώ αμέσως μετά διατήρησε το σερβίς του για το 2-2. Από εκείνο το σημείο και μετά κυριάρχησε πλήρως, κατακτώντας ακόμη τέσσερα συνεχόμενα games και ολοκληρώνοντας την ανατροπή με 6-2 στο πρώτο σετ.

Recover well Alexandre ❤️‍🩹 Frenchman Muller is forced to retire with injury, sending Tsitsipas to the next round…#RolandGarros pic.twitter.com/nxNelbPmjx — ATP Tour (@atptour) May 26, 2026

Στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, παίρνοντας από νωρίς break και φτάνοντας γρήγορα στο 3-0. Κατά τη διάρκεια του τρίτου game, όμως, ο Μίλερ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη γάμπα έπειτα από προσπάθεια στην άμυνα και λίγο αργότερα αποφάσισε να αποσυρθεί από τον αγώνα, δίνοντας την πρόκριση στον Έλληνα πρωταθλητή.