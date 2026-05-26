Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του νεαρού επιθετικού Βίκτορ Ούντο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 21 ετών στην Αμπούτζα της Νιγηρίας.

Οι συνθήκες του θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής είναι είτε από δηλητηρίαση στο φαγητό είτε στο ποτό του, με τα τοπικά μέσα να κάνουν λόγο για ύποπτες συνθήκες, γεγονός που έχει δημιουργήσει έντονο μυστήριο γύρω από την υπόθεση.

Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής είχε επιστρέψει πρόσφατα στην πατρίδα του για τις καλοκαιρινές του διακοπές, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στην Τσεχία.

Ο Ούντο είχε αναδειχθεί μέσα από τις ακαδημίες της Αντβέρπ στο Βέλγιο, όπου ξεχώρισε από μικρή ηλικία, πριν μετακομίσει στην Αγγλία για λογαριασμό της Σαουθάμπτον το 2025. Αργότερα συνέχισε την καριέρα του στην Τσεχία, όπου είχε υπογράψει πολυετές συμβόλαιο, προτού έρθει το τραγικό αυτό τέλος.