Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές στη φιλική αναμέτρηση του Μαρόκου απέναντι στο Μπουρούντι, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 5-0 χάρη σε δύο προσωπικά τέρματα.

Η εθνική ομάδα του Μαρόκου συνεχίζει την προετοιμασία της για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και ξεκίνησε τα δυνατά τεστ με εντυπωσιακό τρόπο. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση, βρίσκοντας δύο φορές δίχτυα και δείχνοντας έτοιμος για τις απαιτήσεις της μεγάλης διοργάνωσης.

FIN DU MATCH 🏁 : 🇲🇦 5️⃣-0️⃣ 🇧🇮 Les buteurs : El Kaabi x2 ⚽️⚽️ Bentayeb x2 ⚽️⚽️ Benjdida pic.twitter.com/kCEUJHgS4g — 532off (@532off) May 26, 2026

Ο Ελ Κααμπί βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα δώσει το «παρών» και στην τελική αποστολή για το Μουντιάλ. Μέχρι στιγμής μετρά 32 γκολ σε 68 εμφανίσεις με το εθνόσημο, αποτελώντας μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις στην επίθεση των Μαροκινών.

Αντίθετα, εκτός κλήσεων έμεινε ο Αζεντίν Ουναΐ, επιλογή που προκάλεσε αρκετή συζήτηση.

Στο πρόγραμμα του Μαρόκου ακολουθούν ακόμη τρία δυνατά φιλικά απέναντι σε Βραζιλία (14/06), Σκωτία (20/06) και Αϊτή (25/06).