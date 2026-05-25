Τους παίκτες που θα εκπροσωπήσουν την Κολομβία στο Μουντιάλ του 2026 ανακοίνωσε ο Νέστορ Λορέντσο, με τα μεγάλα αστέρια της ομάδας να βρίσκονται κανονικά στις επιλογές του.

Ανάμεσα στους «26» ξεχωρίζουν ο Λουίς Ντίας, αλλά και ο Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με σπουδαίες εμφανίσεις σε προηγούμενες διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Κολομβία επιστρέφει στη μεγάλη διοργάνωση μετά την απουσία της από το προηγούμενο Μουντιάλ και στη φάση των ομίλων θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία, το Κονγκό και το Ουζμπεκιστάν.

Αναλυτικά η αποστολή

Τερματοφύλακες: Καμίλο Βάργκας (Άτλας), Νταβίντ Οσπίνα (Ατλέτικο Νασιονάλ), Άλβαρο Μοντέρο (Μαγιονάριος)

Αμυντικοί: Χουάν Μόχικα (Οσασούνα), Ντέιβερ Μασάδο (Ναντ), Ντάνιελ Μουνιόθ (Κρίσταλ Πάλας), Σαντιάγο Αρίας (Μπαΐα), Ντάβινσον Σάντσεζ (Γαλατασαράι), Γιον Λουκουμί (Μπολόνια), Γέρι Μίνα (Κάλιαρι), Βίλερ Ντίτα (Κρουζ Αζούλ)

Μέσοι: Τζέφερσον Λερμά (Κρίσταλ Πάλας), Ρίτσαρντ Ρίος (Μπενφίκα), Κέβιν Καστάνιο (Ρίβερ Πλέιτ), Χόρχε Καράσκαλ (Φλαμένγκο), Χάμες Ροντρίγκες (Μινεσότα), Χουάν Κιντέρο (Ρίβερ Πλέιτ), Γκουστάβο Πουέρτα (Σανταντέρ) Χουάν Καμίλο Πορτίγια (Ατλέτικο Παραναένσε), Χάμιλτον Κάμπαθ (Ροζάριο Σεντράλ)

Επιθετικοί: Κάρλος Αντρές Γκόμες (Βάσκο ντα Γκάμα), Λουίς Σουάρεζ (Σπόρτινγκ), Γιον Κόρδοβα (Κράσνονταρ), Κούτσο Ερνάντες (Μπέτις), Τζον Αρίας (Παλμέιρας), Λουίς Ντίαζ (Μπάγερν Μονάχου)

