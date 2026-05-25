Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε ανακοίνωσε τη Δευτέρα (25/5) την αποστολή της Ισπανίας για το Μουντιάλ, με μία απουσία που προκάλεσε αίσθηση στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία των «ρόχας» σε Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν βρίσκεται στην αποστολή ούτε ένας ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα από τα ισπανικά ΜΜΕ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δέχθηκε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την ανακοίνωση της λίστας, με τον Ντε Λα Φουέντε να ξεκαθαρίζει πως για εκείνον δεν παίζει ρόλο η ομάδα από την οποία προέρχεται κάθε παίκτης.

Ο Ισπανός προπονητής υποστήριξε πως οι επιλογές έγιναν αποκλειστικά με αγωνιστικά κριτήρια, τονίζοντας ότι στόχος του είναι να καλέσει τους ποδοσφαιριστές που θεωρεί πιο έτοιμους και κατάλληλους για να εκπροσωπήσουν την εθνική ομάδα στη μεγάλη διοργάνωση.

«Δεν κοιτάζω από πού προέρχονται οι ποδοσφαιριστές. Το μόνο που κοιτάζω είναι ένα έχουν πιθανότητες να παίξουν μαζί μας», είπε χαρακτηριστικά.