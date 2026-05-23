Σοκ έχει προκαλέσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του σοβαρού τροχαίου ατυχήματος του Μάριου Οικονόμου στα Ιωάννινα, με τον πρώην διεθνή αμυντικό να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο 33χρονος υποβλήθηκε σε πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη νευροχειρουργική επέμβαση μετά τη σφοδρή σύγκρουση του δικύκλου που οδηγούσε με επιβατικό αυτοκίνητο στην οδό Μακρυγιάννη, κοντά στο νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υγείας του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, με την «Ένωση» να εκφράζει δημόσια τη στήριξή της προς τον ίδιο και την οικογένειά του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Οικονόμου υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από τη σύγκρουση, ενώ στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο που τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η είδηση έχει συγκλονίσει τον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς ο Μάριος Οικονόμου αποτέλεσε μία σημαντική παρουσία στα ελληνικά γήπεδα, έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες της ΑΕΚ, του Παναιτωλικού και του ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ αγωνίστηκε και στο εξωτερικό με ομάδες όπως η Μπολόνια, η Κοπεγχάγη και η Κάλιαρι. Παράλληλα, κατέγραψε και έξι συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024.