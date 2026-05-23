Η προετοιμασία του ΑΡΗ Betsson για τον αγώνα με την ΑΕΚ συνεχίστηκε με μία μεσημεριανή προπόνηση. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο (γόνατο) παρέμεινε εκτός και η συμμετοχή του στην αναμέτρηση είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί αύριο και το μεσημέρι η ομάδα θα αναχωρήσει για την Αθήνα.

