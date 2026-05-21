Σε επίσημη επιβεβαίωση της συμφωνίας της με τον Ματίας Αλμέιδα προχώρησε η Μοντερέι, με τον Αργεντινό τεχνικό να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας και να επιστρέφει άμεσα στη δράση μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη.

Ο πρώην προπονητής της Σεβίλλης επιστρέφει στο Μεξικό έπειτα από οκτώ χρόνια, σε ένα γνώριμο περιβάλλον όπου είχε ξεχωρίσει με το έργο του στη Γουαδαλαχάρα, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στην καριέρα του.

Η Μοντερέι γίνεται ο έβδομος σταθμός της προπονητικής διαδρομής του Αλμέιδα, ο οποίος έχει εργαστεί επίσης σε Ρίβερ Πλέιτ, Μπάνφιλντ, Γουαδαλαχάρα, Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς, ΑΕΚ και Σεβίλλη, χτίζοντας ένα πλούσιο βιογραφικό σε Αμερική και Ευρώπη.

Ο Αργεντινός τεχνικός αναμένεται να μεταβεί άμεσα στο Μεξικό μαζί με το τεχνικό του επιτελείο, προκειμένου να ξεκινήσει τον σχεδιασμό της νέας σεζόν.

Ωστόσο, το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο των «Ραγιάδος» θα καθυστερήσει, καθώς θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Leagues Cup τον προσεχή Αύγουστο.