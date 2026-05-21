Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει μεγάλη ευρωπαϊκή γιορτή και την ένταση να κορυφώνεται όσο πλησιάζει η έναρξη της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της σεζόν βρίσκονται ήδη στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους, έτοιμες να διεκδικήσουν τον τίτλο της EuroLeague και να γράψουν ιστορία στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσαν την τελευταία τους προπόνηση στο Telekom Center Athens, πραγματοποιώντας τις τελικές τους δοκιμές πριν από τους ημιτελικούς.

Στο στρατόπεδο της τουρκικής ομάδας, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσουν οι παίκτες του την απαιτητική αναμέτρηση, δίνοντας έμφαση στη συγκέντρωση και τη σωστή διαχείριση των κρίσιμων στιγμών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

«Απλά πήγαινε να παίξεις, δώστα όλα για 40 λεπτά στο παρκέ. Αυτή είναι η πίεση, πως να αφήσεις τα πάντα στο γήπεδο.

Εξαρτώνται πολλά από το πως θα προσεγγίσεις ένα παιχνίδι, εκτός από τους αριθμούς. Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον πολύ καλά. Οι μικρές λεπτομέρειες πάντα θα καθορίζουν τη διαφορά.

Ο αντίπαλός μας είναι υπέροχος. Βασικό είναι να μην κάνεις φθηνά λάθη και να τους κάνεις να παλέψουν για τα εύκολα.

Θα σκοράρουν, απλά πρέπει να τους το κάνεις δύσκολο».