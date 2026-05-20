Ιστορική σελίδα ετοιμάζεται να γραφτεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο Γυναικών, καθώς για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα της διοργάνωσης θα χρησιμοποιηθεί το VAR. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε πως στον τελικό Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης θα εφαρμοστεί η τεχνολογία του Video Assistant Referee, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή.

Η μεγάλη αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 17:30 στο γήπεδο του Παναιτωλικού, με τις δύο φιναλίστ να έχουν στη διάθεσή τους περίπου 1.200 εισιτήρια η καθεμία για τον ιστορικό τελικό.

Παράλληλα, η ΕΠΟ γνωστοποίησε και τους ορισμούς της διαιτητικής ομάδας. Διαιτήτρια του αγώνα θα είναι η Αλεξάνδρα Δεληγιάννη από την ΕΠΣ Λάρισας, με βοηθούς τις Μαρία Πρασσά και Γεωργία Δημητριάδου. Τέταρτη διαιτήτρια ορίστηκε η Ειρήνη Πίγγιου, ενώ στο VAR θα βρίσκεται η Ελένη Αντωνίου με AVAR τον Άγγελο Ευαγγέλου.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Ο τελικός Κυπέλλου Γυναικών 2026 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης, την Κυριακή 24 Μαΐου στις 17:30 στο γήπεδο Παναιτωλικού, γράφει ιστορία, καθώς θα είναι ο πρώτος αγώνας ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα που θα διεξαχθεί με την τεχνολογία και τη χρήση του Video Assistant Referee».