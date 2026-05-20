Ο Λιονέλ Μέσι απαθανατίστηκε σε μια πιο προσωπική και χαλαρή στιγμή, παρακολουθώντας τα παιδιά του στις ακαδημίες της Ίντερ Μαϊάμι, εικόνα που έκανε τον γύρο των social media για την απλότητά της.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η σύζυγός του, Αντονέλα Ροκούζο, ο Αργεντινός σούπερ σταρ εμφανίζεται ξυπόλυτος δίπλα στο γήπεδο, παρακολουθώντας με απόλυτη προσοχή την προσπάθεια των παιδιών του, μακριά από τα φώτα της μεγάλης καριέρας του.

Η εικόνα προκάλεσε άμεσα μεγάλη απήχηση, με χιλιάδες σχόλια να εστιάζουν στο γεγονός ότι, παρά το τεράστιο ποδοσφαιρικό του μέγεθος, ο Λιονέλ Μέσι παραμένει προσηλωμένος σε απλές οικογενειακές στιγμές και τον ρόλο του ως πατέρας.