Ο αποκλεισμός από το Final Four δεν φαίνεται να επηρέασε τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος επικράτησε της Μυκόνου με 90-76 εκτός έδρας και «σφράγισε» την πρόκριση στα ημιτελικά της Stoiximan GBL.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε το 2-0 στη σειρά των playoffs και πλέον στρέφει την προσοχή της στις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ, έχοντας ως μοναδικό στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Κορυφαίοι για τους «πράσινους» ήταν οι Ντίνος Μήτογλου και Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ καθοριστική παρουσία είχαν επίσης οι Ματίας Λεσόρ και Τι Τζέι Σορτς.

Ο αγώνας

Η Μύκονος μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έδειξε από νωρίς διάθεση να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Με πρωταγωνιστές τους Χέσον και Σκουλίδα, οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με σκορ 18-19.

Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα των Κυκλάδων βρέθηκε ακόμη και στο +5 χάρη στην ευστοχία από την περιφέρεια, όμως η αντίδραση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση. Με τον Λεσόρ να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι και τον Σορτς να δίνει λύσεις στο σκοράρισμα, οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 44-39.

Η Μύκονος προσπάθησε να επιστρέψει μετά την ανάπαυλα και μείωσε ξανά στο καλάθι, ωστόσο ο Παναθηναϊκός ανέβασε την έντασή του και βρήκε ρυθμό στην επίθεση. Ο Ρογκαβόπουλος και ο Σορτς έδωσαν σημαντικές λύσεις, με τους «πράσινους» να χτίζουν διψήφια διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο.

Στην τελευταία περίοδο, ο Λεσόρ πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο και με επτά συνεχόμενους πόντους «καθάρισε» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη, στέλνοντας τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 39-44, 61-70, 76-90