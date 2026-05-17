Σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από το χοντρό λάθος του διαιτητή Σαλίσμπουρι στο δεύτερο γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι Κόκκινοι Διάβολοι επικράτησαν εντός έδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-2, για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της Premier League.

Στην 3η θέση και στους 68 βαθμούς η ομάδα του Μάικλ Κάρικ, που έχει +6 από την 4η Άστον Βίλα (62 β.), στους 43 και την 16η θέση η Νότιγχαμ Φόρεστ, που έχει απόσταση 5 βαθμών από την 17η Τότεναμ και 7 βαθμούς από την 18η Γουέστ Χαμ.

Τι συνέβη; Ο Εμπουεμό είχε σταματήσει την μπάλα με το χέρι, πριν αυτή κοντράρει στα σώματα και στρωθεί μπροστά στον Κούνια, για το 2-1 των γηπεδούχων. Μια πεντακάθαρη φάση, με το VAR να καλεί τον διαιτητή για on field review, προφανώς για να ακυρώσει το γκολ, αφού ο παίκτης της Γιουνάιτεντ είχε κάνει χέρι.

Ο Μίκαελ Σαλίσμπουρι, όμως, παρότι είδε τη φάση, μέτρησε κανονικά το γκολ, προκαλώντας οργή στους φιλοξενούμενους. Ένα τεράστιο λάθος από τον διαιτητή, που σημάδεψε το παιχνίδι και έδωσε ουσιαστικά τη νίκη στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μια νίκη, που έφερε την Μάικλ Κάρικ στους 68 βαθμούς, με τους Κόκκινους Διάβολους να βρίσκονται στην 3η θέση και στο +6 από την 4η Άστον Βίλα (62 β.). Στους 43 και την 16η θέση η Νότιγχαμ Φόρεστ, που έχει απόσταση 5 βαθμών από την 17η Τότεναμ και 7 βαθμών από την 18η Γουέστ Χαμ.

Αποθέωση για τον Μπρούνο Φερνάντες, που έφτασε τις 20 ασίστ στη φετινή Premier League και ισοφάρισε τις επιδόσεις των Ανρί και Ντε Μπρόινε, με τα περισσότερα «σερβιρίσματα» σε μια σεζόν, αλλά και για τον Καζεμίρο, που πραγματοποίησε το τελευταίο του παιχνίδι στο Ολντ Τράφορντ με τα χρώματα της Γιουνάιτεντ.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνες, Σο, Καζεμίρο (81′ Μάουντ), Μέινου, Ντιαλό, Φερνάντες, Κούνια (80′ Κούνια), Εμπεμό (80′ Ζίρκζι).

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ: Σελς, Γουίλιαμς, Μοράτο, Μιλένκοβιτς, Νετζ (84′ Κούνια), Χάτσινσον (70′ Μπάκουα), Γκιμπς-Γουάιτ, Άντερσον, Ντομίνγκες (70′ Σανγκαρέ), Ζεσούς (84′ ΜακΑτί), Γουντ (70′ Αβονίγι).