Σε δύσκολη περίοδο βρίσκεται η Αλ Νασρ, καθώς λίγες ημέρες μετά την απώλεια σημαντικού βαθμολογικού πλεονεκτήματος απέναντι στην Αλ Χιλάλ, γνώρισε ακόμη μία ήττα που την άφησε χωρίς τίτλο.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο ηττήθηκε 1-0 από τη Γκάμπα Οσάκα στον τελικό του AFC Champions League Two, σε ένα αποτέλεσμα που ενίσχυσε την απογοήτευση στο εσωτερικό του συλλόγου.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Cristiano Ronaldo has now ‘lost’ 14 out of 14 OFFICIAL TITLES since arriving at Al-Nassr: ❌ Saudi League 2022/23. ❌ Saudi League 2023/24. ❌ Saudi League 2024/25. ❌ King’s Cup 2022/23. ❌ King’s Cup 2023/24. ❌ King’s Cup 2024/25. ❌ King’s Cup 2025/26. ❌ Saudi… pic.twitter.com/N0q1MCSgzp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 16, 2026

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, που συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, δέχθηκε έντονη κριτική από μερίδα οπαδών, με τη δυσαρέσκεια να γίνεται ολοένα και πιο εμφανής μετά το νέο αρνητικό αποτέλεσμα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, φίλαθλος της Αλ Νασρ εμφανίζεται έξαλλος αποχωρώντας από το γήπεδο, εκφράζοντας δημόσια την απογοήτευσή του και υποστηρίζοντας πως η ομάδα παρουσιάζει χειρότερη εικόνα με τον Ρονάλντο στο ρόστερ.