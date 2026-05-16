Με φόντο την πρόκριση στους τελικούς της Waterpolo League, ΝΟ Βουλιαγμένης και Ολυμπιακός διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους στον δεύτερο ημιτελικό της σειράς, σε μία αναμέτρηση με μεγάλο ενδιαφέρον στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς μετά τη σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Final Four του Champions League, θέλουν να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του εγχώριου τίτλου. Η ομάδα του Πειραιά έχει ήδη το προβάδισμα στη σειρά, μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα, και πλέον στοχεύει σε δεύτερη νίκη που θα τη φέρει μία ανάσα από τους τελικούς.

Από την άλλη πλευρά, η Βουλιαγμένη καλείται να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να αντιδράσει, ώστε να ισοφαρίσει τη σειρά και να διατηρήσει «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ SPORTS2.