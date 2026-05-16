Στη «μάχη» της Ευρώπης επιστρέφει η ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, σήμερα Σάββατο (16/5), με στόχο την πρόκρισή της στο Final Four του Champions League στη Μάλτα (12-14/6)!

Συγκεκριμένα, στις 19:00 (MEGA News), τα κορίτσια του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσουν την ισχυρή Σαμπαντέλ, την οποία υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, για τον δεύτερο προημιτελικό του Champions League, με πλεονέκτημα πέντε τερμάτων (12-17) από το πρώτο εκτός έδρας ματς.

Αξίζει να σημειωθεί πως αν εν τέλει η ομάδα πόλο γυναικών των Πειραιωτών προκριθεί, τότε θα είναι το τρίτο τμήμα του συλλόγου που θα βρεθεί στο Final Four κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αυτή τη χρονιά: Το μπάσκετ ανδρών στη Euroleague (22-24/5) και το πόλο ανδρών φυσικά στο Champions League (11-13/6).

Επίσης, στο Παπαστράτειο σήμερα ο σύλλογος θα τιμήσει τέσσερις εμβληματικές μορφές. Θα βραβευτούν οι σπουδαίες Φιλιώ Μανωλιουδάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου και Αλεξάνδρα Ασημάκη για την τεράστια προσφορά τους στον Ολυμπιακό!

«Με τον κόσμο μας για την πρόκριση»

Γιώργος Ντόσκας: «Θα είναι ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, καθώς ξέρουμε πως η Σαμπαντελ είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, η οποία θα έρθει να διεκδικήσει την πρόκριση. Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στον στόχο μας, έτσι ώστε το Σάββατο, να πάρουμε την πρόκριση στο Final-4».

Βάσω Πλευρίτου: «Το προβάδισμα που έχουμε από το πρώτο παιχνίδι μας δίνει αυτοπεποίθηση, αλλά δεν αλλάζει τη φιλοσοφία μας. Θα μπούμε σοβαρές, συγκεντρωμένες και έτοιμες να απολαύσουμε το παιχνίδι, δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό. Στόχος μας είναι, να παρουσιάσουμε το παιχνίδι που μπορούμε και να συνεχίσουμε με την ίδια ένταση και το ίδιο πάθος. Περιμένουμε τον κόσμο μας δίπλα μας, γιατί η παρουσία και η στήριξή του αποτελούν πάντα μεγάλη δύναμη μας και κίνητρο».