Η Mercedes-Benz δείχνει χαρούμενη που το νέο της μοντέλο, η νέα GLC μπήκε στη γραμμή παραγωγής και ήδη …σπάει ταμεία. Ένα από τα εμπορικά της μοντέλα στην κατηγορία των SUV τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως εισέρχεται στη γκάμα ως εξηλεκτρισμένο, όντας ένα 100% ηλεκτρικό μοντέλο, για να καλύψει το κενό που θα αφήσει η EQC.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η Mercedes-Benz, μέσα στους τρεις πρώτους μήνες η νέα ηλεκτρική GLC συγκέντρωσε περισσότερες παραγγελίες από οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της εταιρείας.