Το «παρών» στην αναμέτρηση της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό έδωσε και ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Βιθέντε Ιμπόρα.

Ο Ισπανός μέσος βρέθηκε στις εξέδρες για να παρακολουθήσει από κοντά το Game 5 των playoffs της Euroleague, στο οποίο η Βαλένθια επικράτησε με 81-64 και εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Ιμπόρα, που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την πόλη και τον σύλλογο της Βαλένθια, παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον την προσπάθεια των Ισπανών, οι οποίοι κατάφεραν να κυριαρχήσουν απέναντι στον Παναθηναϊκό και να πάρουν το τελευταίο εισιτήριο για την τελική τετράδα της διοργάνωσης.