Ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή για τον Κώστα Τσιμίκα, καθώς ο διεθνής αμυντικός έχει τα γενέθλιά του (έκλεισε τα 30). Η Εθνική Ελλάδας δεν ξέχασε τον ποδοσφαιριστή της Ρόμα και του ευχήθηκε δημόσια μέσα από ανάρτηση στα social media.

Στη σχετική δημοσίευση της “γαλανόλευκης”, εμφανίζεται ο Τσιμίκας με τη φανέλα της Εθνικής, συνοδευόμενος από το μήνυμα:

«Χρόνια πολλά Τσίμι, υγεία και ευτυχία στη ζωή σου».

Ο 30χρονος άσος αποτελεί σταθερό μέλος της Εθνικής ομάδας τα τελευταία χρόνια, έχοντας σημαντική παρουσία τόσο στις υποχρεώσεις της Ελλάδας όσο και με τη φανέλα της Λίβερπουλ στην Premier League. Το μεγάλο του «ξεπέταγμα» το έκανε στον Ολυμπιακό πριν πάει στους «Reds».

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα