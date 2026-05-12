Άλλο ένα viral βίντεο, μας χάρισε ο γνωστός για τα σκετσάκια του, Conor_sketches στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Αυτή τη φορά επέλεξε να το κομβικό παιχνίδι μεταξύ της Γουέστ Χαμ και της Άρσεναλ, που θα έκρινε σε μεγάλο βαθμό την πρωταθλήτρια Αγγλίας για τη φετινή σεζόν.

Πρωταγωνιστής; Ο Πεπ Γκουαρδιόλα και το πώς θα αντιδρούσε με τα γεγονότα που διαδραματίζονταν στην αναμέτρηση.

Ο Ισπανός προπονητής εμφανίζεται αρκετά αγχωμένος στην εξέλιξη του αγώνα.

Όταν πετυχαίνει το γκολ οι «κανιονέρηδες» η απογοήτευση ειναι εμφανής.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 95ο λέπτο, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με τη χρήση του Var, με τον Conor_sketches να μας χαρίζει μία μοναδική αντίδραση.