Η Τσέλσι συνεχίζει τον σχεδιασμό της για την επόμενη ημέρα στον πάγκο της ομάδας, καθώς η σεζόν στην Premier League πλησιάζει προς το τέλος της.
Σύμφωνα με το Athletic, ο Τσάμπι Αλόνσο βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Λονδρέζων, μαζί με τον Άντονι Ιραόλα, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.
Ο Ισπανός προπονητής έχει μείνει εκτός πάγκων από τον Ιανουάριο, όταν αποχώρησε από τη Real Madrid, και έκτοτε αξιολογεί τις επόμενες επιλογές της καριέρας του.
Η Τσέλσι, από την πλευρά της, θέλει να καταλήξει σε έναν προπονητή που θα δώσει σταθερότητα και προοπτική στο πρότζεκτ της επόμενης σεζόν, με τις αποφάσεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα.