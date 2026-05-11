Μετά την πρόκρισή της επί της Ντιάνα Σνάιτερ στο Internazionali BNL d’Italia, η Ναόμι Οσάκα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου, όπου ρωτήθηκε για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην προετοιμασία των αθλητών.

Η Γιαπωνέζα τενίστρια ξεκαθάρισε πως δεν χρησιμοποιεί το ChatGPT, παρότι αναγνωρίζει ότι αρκετοί αθλητές το εντάσσουν στην καθημερινότητά τους.

Αυτό που προκάλεσε όμως μεγαλύτερη συζήτηση ήταν η αιτιολόγησή της, καθώς ανέφερε: «Δεν μου φαίνεται λογικό, δεν χρησιμοποιώ καθόλου το ChatGPT, αν και καταλαβαίνω ότι πολλοί το χρησιμοποιούν καθημερινά».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έχω ακούσει ότι καταναλώνει πολύ νερό και εμένα προσωπικά μου αρέσει το νερό που έχουμε στη Γη, οπότε δε σκέφτομαι να το χρησιμοποιήσω», προκαλώντας συζήτηση στα social media.

Είναι αλήθεια πάντως, πως τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης έχουν συνδεθεί με σπατάλη νερού, λόγω της τεράστιας υπολογιστικής δύναμης και συντήρησης των συστημάτων που απαιτείται.