Χιλιάδες φίλοι της Μπαρτσελόνα βγήκαν στους δρόμους της πόλης για να αποθεώσουν την ομάδα του Χάνσι Φλικ, η οποία ολοκλήρωσε μια επιτυχημένη σεζόν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και συνολική εικόνα νταμπλ.

Οι «μπλαουγκράνα» πανηγύρισαν πάνω σε ανοιχτό λεωφορείο, με το τρόπαιο της La Liga να σηκώνεται ξανά μπροστά στον κόσμο, σε μια ατμόσφαιρα έντονης γιορτής στην Καταλονία.

Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψε ο Βόιτσιεχ Σέζνι, ο οποίος εμφανίστηκε να καπνίζει και να πίνει μπίρες στους πανηγυρισμούς των «μπλαουγκράνα» για την κατάκτηση του τίτλου.

Στα ηχεία του πούλμαν ακούστηκε και το τραγούδι “Hey Jude”, επιλογή που προκάλεσε σχόλια και συνδέθηκε με πειράγματα προς τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, σε ένα πιο χαλαρό και χιουμοριστικό κλίμα της φιέστας.

