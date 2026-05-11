Ο φετινός Giro d’Italia εξελίσσεται σε μία από τις πιο επεισοδιακές εκδόσεις των τελευταίων ετών, με συνεχείς συγκρούσεις, δραματικές ανατροπές στη γενική κατάταξη.

Ένας γάμος στη… διαδρομή του Giro

Ωστόσο, το πιο απίθανο σκηνικό δεν ήρθε από τους αθλητές, αλλά από ένα ζευγάρι που βρέθηκε εντελώς τυχαία στο επίκεντρο της διοργάνωσης.

Νύφη και γαμπρός είχαν προγραμματίσει τον γάμο τους στις 12:00, με το μυστήριο να ολοκληρώνεται περίπου μία ώρα αργότερα. Στη συνέχεια στάθηκαν έξω από την εκκλησία για τις καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες, χωρίς να γνωρίζουν τι θα ακολουθήσει.

Εκείνη τη στιγμή, εκατοντάδες ποδηλάτες πέρασαν από τον δρόμο δίπλα τους, καθώς το αγωνιστικό κομμάτι του Giro περνούσε ακριβώς από το σημείο του γάμου.

Viral σε όλο τον κόσμο

Το απρόσμενο αυτό σκηνικό μετατράπηκε άμεσα σε παγκόσμιο viral, με εικόνες και βίντεο να κάνουν τον γύρο των social media, ενώ μέρος του περιστατικού μεταδόθηκε τηλεοπτικά σε 191 χώρες, όσες καλύπτουν τη διοργάνωση του Giro d’Italia.

Έτσι, ένας γάμος που ξεκίνησε ως μια προσωπική στιγμή, κατέληξε να γίνει ένα από τα πιο ιδιαίτερα στιγμιότυπα του φετινού ποδηλατικού Γύρου Ιταλίας.