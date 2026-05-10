Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των Play-Offs της Super League.

Οι Πειραιώτες έκαναν γνωστή την ενδεκάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αφήνοντας εκτός τον Ορτέγκα και τον Κλέιτον.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στη 2η θέση με 61 βαθμούς και συνεχίζουν το κυνήγι της πρωτοπόρου ΑΕΚ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακου: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.