Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της αγωνιστικής στην Premier League χάρισε ο Έλιοτ Άντερσον της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο οποίος βρήκε δίχτυα απέναντι στη Νιούκαστλ, την πρώην ομάδα του, και αφιέρωσε το γκολ στη μητέρα του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

🚨 Elliot Anderson 88′ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham Forest 1-1 Newcastle pic.twitter.com/q5MQA6I5tx — Ohh Ma Boy (@whatagoallllll) May 10, 2026

Αμέσως μετά το γκολ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο από κράμπες, με τους συμπαίκτες του να τρέχουν κοντά του για να τον βοηθήσουν.

Η στιγμή έγινε γρήγορα viral στα social media, με φίλους του ποδοσφαίρου να στέκονται κυρίως στο συναισθηματικό βάρος που κουβαλούσε ο Άντερσον.

Το γκολ απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την αποκάλυψη πως ο ποδοσφαιριστής το αφιέρωσε στη μητέρα του, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον ίδιο.