Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της αγωνιστικής στην Premier League χάρισε ο Έλιοτ Άντερσον της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο οποίος βρήκε δίχτυα απέναντι στη Νιούκαστλ, την πρώην ομάδα του, και αφιέρωσε το γκολ στη μητέρα του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Αμέσως μετά το γκολ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο από κράμπες, με τους συμπαίκτες του να τρέχουν κοντά του για να τον βοηθήσουν.

Η στιγμή έγινε γρήγορα viral στα social media, με φίλους του ποδοσφαίρου να στέκονται κυρίως στο συναισθηματικό βάρος που κουβαλούσε ο Άντερσον.

Το γκολ απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την αποκάλυψη πως ο ποδοσφαιριστής το αφιέρωσε στη μητέρα του, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον ίδιο.

