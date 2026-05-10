Η Κηφισιά πανηγύρισε μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό, αποτέλεσμα που της εξασφάλισε και μαθηματικά την παραμονή της στη Stoiximan Super League.

Η χαρά της ομάδας δεν έμεινε μόνο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν έντονα και κατά την επιστροφή της αποστολής. Δείτε το βίντεο από το πούλμαν, όπου οι ποδοσφαιριστές εμφανίζονται σε εξαιρετική διάθεση, τραγουδώντας με ενθουσιασμό το κομμάτι «Πάλι Πάλι» του Θοδωρή Φέρρη.

Πρωταγωνιστής της στιγμής ήταν ο Ραμίρες, ο οποίος έδωσε τον ρυθμό, με όλη την ομάδα να συμμετέχει στο γλέντι, σε ένα σκηνικό που αποτύπωσε το κλίμα ανακούφισης και χαράς μετά την επίτευξη του στόχου της παραμονής.