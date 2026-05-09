Η αγωνιστική στην Premier League το απόγευμα του Σαββάτου (09/10) είχε έντονο ενδιαφέρον, με σημαντικά αποτελέσματα τόσο στη μάχη της κορυφής όσο και στις ευρωπαϊκές θέσεις. Η Μπράιτον συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, ενώ η Μπόρνμουθ πήρε πολύτιμο «διπλό» που τη διατηρεί ζωντανή στο κυνήγι του Champions League. Στο Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι δύο ομάδες έμειναν στο μηδέν σε ένα παιχνίδι με ρυθμό και ευκαιρίες, αλλά χωρίς νικητή.
Μπράιτον – Γουλβς 3-0
Φουλ για Ευρώπη η Μπράιτον των Κωστούλα – Τζίμα, η οποία διέλυσε με 3-0 την ουραγό και υποβιβασμένη Γουλβς και βρέθηκε στην 7η θέση που οδηγεί στο Conference League. Οι Γλάροι προηγήθηκαν με το καλημέρα, αφού μόλις στο πρώτο λεπτό ο Χίνσελγουντ βρήκε δίχτυα για το 1-0. Στο 5΄ήταν ησειρά του Ντανκ να σκοράρει, με το τελικό αποτέλεσμα να διαμορφώνει ο Μίντε στο 86΄.
Φούλαμ – Μπόρνμουθ 0-1
Ζωντανή στη μάχη του Champions League έμεινε η Μπόρνμουθ! Τα Κεράσια πέρασαν με 1-0 από την έδρα της Φούλαμ, παρέμειναν στην 6η θέση και μείωσαν προσωρινά στο -3 την απόσταση από την πρώτη πεντάδα που οδηγεί στο Champions League. Αν και η Μπόρνμουθ έμεινε με δέκα παίκτες στο 41΄εξαιτίας της αποβολής του Κρίστι, η αριθμητική ισορροπία επανήλθε πριν από το ημίχρονο με την απευθείας κόκκινη στον Άντερσεν στο 45΄+7΄. Τελικά στο 53΄ο Ράιαν πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα και υπέγραψε την απόδραση της Μπόρνμουθ από το Λονδίνο, τη στιγμή που η Φούλαμ έμεινε πολύ πίσω στο ευρωπαϊκό κυνήγι.
Σάντερλαντ- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-0
Η Σάντερλαντ είχε την υπεροχή και τις καλύτερες ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο και στο 62’, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει, παρά την πίεση που άσκησε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπαιξε πιο αμυντικά, προσπαθώντας να κρατήσει το μηδέν και να απειλήσει κυρίως στην κόντρα, κάτι που τελικά πέτυχε. Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό και ένταση, αλλά έληξε χωρίς γκολ, με το 0-0 να παραμένει μέχρι το τέλος.
Επόμενη αγωνιστική Κυριακή 10/5
16:00 Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον
16:00 Μπέρνλι – Άστον Βίλα
16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιουκάστλ
18:30 Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ
