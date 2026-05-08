Μια ιδιαίτερα χαλαρή και χιουμοριστική στιγμή καταγράφηκε στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Κάρινγκτον, με πρωταγωνιστή τον επιθετικό Μπράιαν Μπουμό.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από λογαριασμό φίλων της ομάδας, ο ποδοσφαιριστής εμφανίζεται αρχικά να κάθεται στην καρέκλα του κομμωτηρίου, απολαμβάνοντας το κούρεμά του σε απόλυτα χαλαρό κλίμα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το σκηνικό αλλάζει εντελώς, καθώς οι ρόλοι αντιστρέφονται: ο Μπουμό παίρνει την κουρευτική μηχανή και, χαριτολογώντας, επιχειρεί να κουρέψει τον κομμωτή της ομάδας, προκαλώντας γέλια και από τις δύο πλευρές.