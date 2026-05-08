Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά η πιο σημαντική στιγμή της πρόσφατης αναμέτρησής του δεν καταγράφηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες του σταδίου, αλλά από τον φακό της οικογένειάς του.

Μετά την επίτευξη του ιστορικού του 100ού γκολ στη Saudi Pro League (SPL), ο Πορτογάλος σταρ επέστρεψε στο σπίτι όπου τον περίμενε μια ιδιαίτερη υποδοχή. Σε ένα συγκινητικό βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σύντροφός του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, και αναδημοσίευσε η δημοφιλής σελίδα «433», ο CR7 φαίνεται να παίρνει στην αγκαλιά του τη μικρή του κόρη, Bella, η οποία τον περίμενε υπομονετικά μετά από ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι.