Ολοκλήρωσε την έκπληξη η Ράγιο Βαγιεκάνο με νικηφόρο πέρασμα από τη Γαλλία απέναντι στη Στρασμπούρ (1-0, 2-0 συνολικό σκορ). Άνετη η Κρίσταλ Πάλας, πέτυχε δεύτερη νίκη κόντρα στη Σαχτάρ (2-1) και έφυγε για τελικό με το συνολικό 5-2.

Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο θα αναμετρηθούν στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ στη Λειψία στις 27 Μαΐου. Η Πάλας απέκλεισε με το συνολικό 5-2 τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, δείχνοντας ξανά την υπεροχή της και στο δεύτερο παιχνίδι. Η Βαγιεκάνο πέτυχε μεγάλη νίκη στη Γαλλία κόντρα στη Στρασμπούρ και με το 1-0, έφτασε στο συνολικό 2-0.

Η Πάλας θέλει να γίνει η 3η αγγλική ομάδα που θα κατακτήσει το Κόνφερενς Λιγκ, ενώ η Βαγιεκάνο η πρώτη ισπανική, μιας και η Μπέτις μετρά ήττα πέρσι στον τελικό από την Τσέλσι.

Για δεύτερη σερί χρονιά έχουμε αγγλοισπανικό φινάλε.

Στρασμπούρ – Βαγιεκάνο 0-1

Το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της θα διεκδικήσει η Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία νίκησε 1-0 και στη Γαλλία την Στρασμπούρ και με συνολικό σκόρ 2-0 προκρίθηκε στον τελικό του Conference League.

H πρώτη αξιόλογη στιγμή του αγώνα ήταν για την Ράγιο στο 25ο λεπτό, με τον Ίσι Παλαθόν να εκτελεί έξω από την περιοχή και την μπάλα να περνάει δίπλα από την εστία του Πέντερς.

Η Μαδριλένικη ομάδα άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό, όταν από τη σέντρα του Εσπίνο, ο Λεζέν εκτέλεσε στην κίνηση. Ο Πέντερς έδιωξε και ο Αλεμάο σκόραρε το 1-0.

Ένα λεπτό μετά ο Ντουέ βρέθηκε απέναντι από τον Μπατάγια, όμως το πλασέ ήταν άσχημο με τον γκολκίπερ της Ράγιο να βγαίνει νικητής.

Η Ράγιο άγγιξε το 0-2 στο 51ο λεπτό με τον Ίσι Παλαθόν να εκτελεί μέσα από την περιοχή και τον Πέντερς να διώχνει με δυσκολία σε κόρνερ, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα από κεφαλιά του Αλεμάο, ο Ντε Φρούτος έπιασε σουτ στην κίνηση αλλά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 60′, το σουτ του Ελ Μουραμπέτ από το ύψος του πέναλτι ήταν απελπιστικά άστοχο, ενώ στο 68′ ο Πέντερς έκανε άλλη μία μεγάλη απόκρουση σε σουτ του Καμέγιο.

Η Στρασμπούρ έχασε τεράστια ευκαιρία για το 1-1 στο 72ο λεπτό με τον Μπάρκο να βγαίνει απέναντι από τον Μπατάγια, αλλά η προβολή του Τσαβαρία γλίτωσε την Ράγιο από την ισοφάριση.

H γαλλική ομάδα κέρδισε πέναλτι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων όταν σε σουτ του Γκοντό η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Βαλεντέν με τον Ενσίσο να αποτυγχάνει όμως να νικήσει τον Μπατάγια που κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1

Τεράστια πρόκριση για την Κρίσταλ Πάλας η οποία στην παρθενική της παρουσία στη διοργάνωση έφτασε στον τελικό του Conference League. Νίκησε ξανά τη Σαχτάρ, με 2-1, και πλέον είναι ένα βήμα από το να κατακτήσει τον τρίτο της τίτλο σε μόλις έναν χρόνο.

Η Σαχτάρ μπήκε καλύτερα, ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ. Αυτό όμως, το βρήκε η Κρίσταλ Πάλας, μόλις στο 10ο λεπτό. Ο Γέρεμι Πίνο κατάφερε να σκοράρει, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ.

Οι «Αετοί» όμως, χτύπησαν ξανά και στο 25’ πέτυχαν το γκολ. Έπειτα από ωραία αντεπίθεση, ο Γουόρτον έκανε υπέροχη ντρίπλα, σούταρε, αλλά ο Ρίζνικ έδιωξε. Το… ριμπάουντ όμως κατέληξε στον Ντάνιελ Μουνιόζ, ο οποίος απο πλάγια έκανε το σουτ και από τα πόδια του Ενρίκε κατέληξε στα δίχτυα (1-0).

Ο Βραζιλιάνος έδωσε ανάσα στη Σαχτάρ, αφού στο 34′ μοίρασε για τον Εγκινάλντο που πέτυχε το 1-1 με τρομερό πλασέ.

Στο 52′ η Πάλας πέτυχε και δεύτερο γκολ. Ο Μίτσελ έκανε τη σέντρα και ο Σαρ με προβολή διαμόρφωσε το 2-1.

Οι Λονδρέζοι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα, κράτησαν το υπέρ τους αποτέλεσμα και με συνολικό σκορ 5-2 βρέθηκε στον ιστορικό τελικό.

