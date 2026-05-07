Σε δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στην προπόνηση ανάμεσα στους Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί, με τη διοίκηση του συλλόγου να αναλαμβάνει άμεσα δράση.

Οι «μερένγκες» εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση, μέσω της οποίας επιβεβαίωσαν πως υπήρξε σοβαρό περιστατικό μεταξύ των δύο παικτών, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι ξεκινούν εσωτερικές πειθαρχικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ρεάλ, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το προσεχές διάστημα και θα υπάρξει νέα ενημέρωση όταν ολοκληρωθεί η εξέταση της υπόθεσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

“Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι μετά τα γεγονότα που συνέβησαν σήμερα το πρωί στην προπόνηση της πρώτης ομάδας, αποφάσισε να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον των παικτών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί.

Ο σύλλογος θα ανακοινώσει τις αποφάσεις και για τις δύο υποθέσεις στον σωστό χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν οι αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες“.