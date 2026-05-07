Η σεζόν στην Premier League μπαίνει στην τελική της ευθεία και η «μάχη» της παραμονής έχει πάρει φωτιά, με Τότεναμ και Γουέστ Χαμ να προσπαθούν να αποφύγουν την τελευταία επικίνδυνη θέση που οδηγεί στην Championship.

Ήδη οι Μπέρνλι και Γουλβς έχουν υποβιβαστεί, με μία ακόμη ομάδα να συμπληρώνει το παζλ του υποβιβασμού.

Η Γουέστ Χαμ, παρά την ήττα από την Μπρέντφορντ την προηγούμενη αγωνιστική, είχε παρουσιάσει καλύτερη εικόνα τον Απρίλιο, με δύο νίκες απέναντι σε Γουλβς και Έβερτον και μία ισοπαλία με την Κρίσταλ Πάλας.

Οι καλές εμφανίσεις της ομάδας αποτυπώνονται και στις ατομικές διακρίσεις, καθώς δύο παίκτες της βρίσκονται στις υποψηφιότητες για το βραβείο του κορυφαίου του μήνα: ο Τζάροντ Μπόουεν και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος.

Ο Έλληνας διεθνής ξεχώρισε με δύο γκολ στην εντυπωσιακή νίκη επί της Γουλβς με 4-0, ενώ είχε σταθερά καλή παρουσία σε όλη τη διάρκεια του μήνα, διεκδικώντας πλέον μια σημαντική ατομική διάκριση.