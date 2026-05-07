Ούτε για ταινία επιστημονικής φαντασίας δεν θα είχε γραφτεί τέτοιο σενάριο, όπως αυτό των Πορτογάλων, οι οποίοι κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον δανεισμό του Γιώργου Βαγιαννίδη από τη Σπόρτινγκ!

Η εφημερίδα Record, συνδέει το συγκεκριμένο θέμα με την επιστροφή του Ντιόγκο Τραβάσος στην ομάδα από τη Λισσαβώνα. Ο 22χρονος μπακ κάνει εξαιρετική σεζόν με την Μορεϊρένσε, στην οποία παίζει ως δανεικός από τη Σπόρτινγκ και οι Πορτογάλοι θεωρούν ότι ο σύλλογος θέλει να ανοίξει… χώρο στον παίκτη με την αποχώρηση κάποιου μπακ.

Ο Βαγιαννίδης μετακινήθηκε στη Σπόρτινγκ μόλις το περασμένο καλοκαίρι έναντι 13 εκ. ευρώ, ενώ έχει συμβόλαιο με τον πορτογαλικό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2030 και ετήσιες απολαβές, οι οποίες ξεπερνούν το 1.600.000 ευρώ.

Δεν προκύπτει ούτε ενδιαφέρον, ούτε συζήτηση, ούτε επαφή του Παναθηναϊκού με τη Σπόρτινγκ για την περίπτωση του Βαγιαννίδη και όλα αυτά είναι απλά σενάρια και τίποτα παραπάνω.