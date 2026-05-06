Αβέβαιο παραμένει το μέλλον της εθνικής Ιράν ενόψει του Μουντιάλ, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και της κατάστασης που επικρατεί στις διεθνείς σχέσεις.

Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Τατζ, αναφέρθηκε σε περιστατικό που προκάλεσε αντιδράσεις, τονίζοντας: «Χρειαζόμαστε μια εγγύηση εκεί, για το ταξίδι μας, ότι δεν θα έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τα σύμβολα του συστήματός μας, ειδικά το IRGC».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουν σοβαρή προσοχή. Εάν υπάρχει τέτοια εγγύηση και αναληφθεί σαφώς η ευθύνη, τότε ένα περιστατικό όπως αυτό που συνέβη στον Καναδά δεν θα ξανασυμβεί».

Η κατάσταση προέκυψε μετά την επιστροφή ιρανικής αντιπροσωπείας από τον Καναδά, ενόψει συνεδρίου της FIFA, λόγω θεμάτων που σχετίζονται με διαδικασίες μετανάστευσης και πολιτικές εντάσεις.

Από την πλευρά της FIFA, ο γενικός γραμματέας Ματίας Γκράφστρομ εξέφρασε τη λύπη του για την ταλαιπωρία και κάλεσε την ιρανική ομοσπονδία σε συνάντηση στη Ζυρίχη, ώστε να συζητηθούν οι προετοιμασίες για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Θυμίζουμε ότι το Ιράν έχει προγραμματίσει να παίξει δύο φιλικούς αγώνες στο Λος Άντζελες, εναντίον της Νέας Ζηλανδίας στις 15 Ιουνίου και του Βελγίου στις 21 Ιουνίου, και στη συνέχεια εναντίον της Αιγύπτου στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.