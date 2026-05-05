Ο Ολυμπιακός κονιορτοποίησε τη Μονακό με 105-82, έκανε το 3-0 στη σειρά των Play-Offs της Euroleague και έκλεισε θέση στο Final Four που θα γίνει στην Αθήνα, εκεί όπου θα παλέψει για να κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του.

Την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχάρη η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ένα μήνυμα στα social media. «Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού μας για την σπουδαία πρόκριση στο Final Four της Euroleague!», έγραψε η ερυθρόλευκη ΠΑΕ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

