Υπάρχουν στιγμές που το μπάσκετ ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και μετατρέπεται σε μια προσωπική ιστορία ζωής. Για τον Ακίλε Πολονάρα, η απόφαση να αποσυρθεί σηματοδοτεί όχι μόνο το τέλος μιας σημαντικής καριέρας, αλλά και την ολοκλήρωση μιας σκληρής και επίμονης μάχης.

Ο Ιταλός φόργουορντ, μέσα από μια ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση, αποκάλυψε ότι παρά τη θέληση και την προσπάθεια να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο, το σώμα του δεν του επέτρεψε να συνεχίσει.

Οι επίπονες προπονήσεις και η επιμονή του δεν στάθηκαν αρκετές για να αλλάξουν την πορεία των πραγμάτων, οδηγώντας τον στην απόφαση να αποχωρήσει.

Στην αποχαιρετιστήρια τοποθέτησή του, ο Ακίλε Πολονάρα δεν περιορίστηκε στις αγωνιστικές του επιτυχίες, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους που τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Αναλυτικά το μήνυμα από την ανακοίνωση απόσυρσης του

«Ευχαριστώ τους προπονητές, τους συμπαίκτες και το ιατρικό επιτελείο κάθε ομάδας στην οποία βρέθηκα, που με κάνατε να νιώσω ΚΑΛΟΣ παίκτης, αλλά πάνω απ’ όλα ΑΝΘΡΩΠΟΣ…

Ευχαριστώ όσους με έβρισαν στα social media και στα γήπεδα, ήσασταν η δύναμή μου!!!!

Θα ήθελα αυτή η στιγμή να μην ερχόταν ποτέ. Προσπάθησα, ξεκινώντας πάλι τις ατομικές προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι ήρθε η ώρα να πω “αντίο” στο μπάσκετ ως παίκτης, γιατί δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν και θέλω να με θυμάστε γι’ αυτό που υπήρξα!! Θα μου λείψεις, “πορτοκαλί θεά”».